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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 16:58 9

Пасха на Донбассе: полиция открыла уголовное производство

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19 апреля 2020, 16:58 9
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Уголовное производство открыли правоохранители Донецкой области из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры, в которой в пасхальную ночь проводилась служба
Фото: Национальная полиция
Уголовное производство открыли правоохранители Донецкой области из-за несоблюдения карантина служителями Святогорской Свято-Успенской лавры, в которой в пасхальную ночь проводилась служба

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, передают RegioNews.

Правоохранители установили, что не смотря на карантинные ограничения, в ночь с 18 на 19 апреля в помещении религиозного сооружения собрались 300 человек. Они не имели индивидуальных средств защиты (маски или респираторы) и не придерживались безопасной социальной дистанции. Пренебрегли медицинскими масками и священнослужители.

По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновным грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, что только за сутки 17 апреля "китайский” вирус обнаружили у 26 монахов Киево-Печерской Лавры. По данным Минздрава Украины очагами распространения COVID-19 стали три церкви и Киево-Печерская Лавра. Официально подтверждено, что опасную инфекцию обнаружили у владыки Павла.

В городе Залещики Тернопольской области священник стал первым больным коронавирусной болезнью. В Мукачево Закарпатской области 69-летняя местная жительница, у которой первой в области было подтверждена коронавирусная инфекция, пела в церковном хоре и заразила не менее 19 человек. В Николаевской области два человека заразились во время посещения совместных церковных богослужений.

Как писали RegioNews ранее, всплеск заболеваемости на коронавирус в Украине, который пришелся на 12-18 апреля, связан с религиозными праздниками. В этом уверен министр здравоохранения Украины Максим Степанов.


Пасха религия коронавирус карантин полиция Донбасс Донецкая область
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