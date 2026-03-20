Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
20 марта 2026, 11:45

Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"

Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Иллюстрация: prikhodko.com.ua
В Украине продолжается полномасштабная война. А значит, продолжается и общая мобилизация. Что, в свою очередь, означает продолжение активной – и продуктивной, по крайней мере в определенных аспектах – работы системы военно-врачебных комиссий. Именно этих комиссий, которые принимают решения, формальные или фактические, о возможности мобилизации граждан в ряды ВСУ.

К сожалению, вместе с этим, безусловно, важным процессом – продолжаются и развиваются другие истории. Речь идет о тех схемах, использование которых вскоре обращается для их организаторов пристальным вниманием СМИ и даже уголовным преследованием со стороны правоохранительных органов и Генпрокуратуры.

В последнее время инциденты с представителями (или бывшими участниками) военно-врачебных комиссий появились на повестке дня в разных регионах Украины – от Слобожанщины до Подолья. И если в одних случаях пока только задают вопрос, то в других дело доходит уже до суда.

Винницкие деньги и Буковель

Так, в Виннице местная пресса обратила внимание на расследование известного журналистского проекта Bihus.info относительно инвесторов премиального апарт-комплекса Glacier Premium Apartments, расположенного в известнейшем карпатском курорте Буковель.

Фото: Bihus.info

В этом важном списке обнаружили сразу двух представителей этого региона. Один из них, по иронии судьбы, является отцом работника областной прокуратуры, который до этого возглавлял отдел по предотвращению и противодействию коррупции, то есть в буквальном смысле профильную структуру.

А вот другой фигурант расследования, Евгений Пазюк, имел непосредственное отношение к процессу мобилизации, потому что работал в одной из военно-врачебных комиссий Винницкой области (при Барской городской больнице).

Собственно формально фигурирует в истории с Буковелем не сам Пазюк, а его жена. Она и стала владелицей упомянутых выше апартаментов. При этом, как узнали журналисты, работала она на скромной государственной должности, а сбережений, особенно таких, которых хватило бы на апартаменте на горнолыжном курорте (а это, по имеющимся данным, еще несколько лет назад, стоило около 160 тысяч долларов США), семья не имела – об этом говорилось в налоговой декларации.

Естественно, Евгению Пазюку пришлось объяснять происхождение этих средств. Он заявил, что эти средства в семье были, просто их не декларировали. Объяснение действительно вполне логично – не задекларированные средства это все-таки значительно менее серьезное правонарушение, чем взятки. Впрочем, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции все равно занялось бывшим членом военно-врачебной комиссии, поэтому, надеемся, вскоре Винница получит какой-то ответ на очевидные вопросы.

Харьковские и днепровские схемы

Пока на Подолье бывшими членами ВЛК занимается НАПК, на другом конце страны, в столице Слобожанщины Харькове дело дошло уже до более серьезных шагов. В военно-врачебной комиссии при одном из районных территориальных центров комплектования разоблачили целую схему с помощью во избежании мобилизации.

Схема проста, как все гениальное (хотя и ненадежное) – всем желающим за соответствующий прайс оформляли фиктивные документы о диагнозах, с которыми согласно закону гражданина уже невозможно мобилизовать или, по крайней мере, ограничивает варианты с военной службой в тыловых подразделениях, ТЦК или военных вузах.

Фото: из открытых источников

Согласно фантазии организаторов схемы, "заказчикам" обеспечивали такие страшные болезни, как менингоэнцефалит, сердечно-сосудистые и ортопедические патологии или вообще последствия черепно-мозговых травм. С этими диагнозами часть "клиентов" даже могла выезжать за границу (конечно, с билетами в один конец). Один из участников процесса, бывший глава этой ВВК, уже получил признание своих талантов в виде подозрения по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

В соседней с Харьковом Днепропетровской области подобное дело уже даже дошло до суда. Речь идет о руководителе и рядовых врачах военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК, а также о медработниках отделения профилактики и борьбы со СПИДом городской больницы областного центра. Такая специализация подозреваемых не случайна, потому что в ВЛК придумали схему с оформлением для "клиентов" фальшивых справок о наличии вируса иммунодефицита человека.

По данным следствиям, с такими "документами" избежали мобилизации почти полсотни днепрян. Кстати, часть из "заказчиков" фальшивых ВИЧ-положительных анализов также грозит наказание в виде лишения свободы – хоть и несколько скромнее вместо восьми лишь пять лет.

В деле и пограничники

Подобные истории касаются не только регионов, но столицы. Так, в феврале Генпрокуратура и Государственное бюро расследований отчитались о деле эксчельника военно-врачебной комиссии одного из заведений медицинского обеспечения Государственной пограничной службы Украины.

Фото: ГБР

Следствие установило, что этот гражданин в 2023 году приобрел в Киеве квартиру стоимостью 3,3 млн гривен. А в декларации за тот год указал, что имеет всего полтора миллиона. В общем, расхождение между указанным в декларации и выявленным на самом деле имуществом составляет около 2,7 млн гривен.

Словом, пока в Украине идет война, некоторые из чиновников уже научились неплохо на ней зарабатывать. И, судя по информации, регулярно и системно обнародованной правоохранительными и антикоррупционными структурами, эти заработки давно превратились в хорошо отлаженную систему. Которая, к сожалению, остается незамеченной обществом, акцентирующим внимание исключительно на уклонистах, то есть на "клиентах", а авторы схем, если и всплывают на поверхность, то лишь благодаря журналистским расследованиям, на которые вынуждены реагировать правоохранительные органы.

Украина РФ война чиновники Схемы мобилизация ВВК правоохранительные органы
