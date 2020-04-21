В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
Об этом на Facebook-странице сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук, передают RegioNews.
"К сожалению, имеем на сегодня 13 человек, которые умерли от осложнения коронавирусной инфекции. Это лица пожилого возраста, более 70-88 лет. Одна из них была ВИЧ-инфицирована. Имеем два летальных случая среди медицинских работников в Кропивницком”, - сказала Оперчук.
Добавила, что болезнь уже преодолели 17 жителей региона. Среди них - 7 врачей и один ребенок.
Среди тех, кто выздоровел,- 11 жителей Кропивницкого, двое из Кропивницкого района, один из Маловисковского района и один из Компаниевского района.
Напомним, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Как передавали RegioNews ранее, во вторник, 21 апреля, в Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Болезнь не преодолела 81-летняя женщина.
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