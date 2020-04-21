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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 19:03 2

В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков

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21 апреля 2020, 19:03 2
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В Кировоградской области за время эпидемии коронавируса умерли двое медицинских работника
Фото:flickr
В Кировоградской области за время эпидемии коронавируса умерли двое медицинских работника

Об этом на Facebook-странице сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук, передают RegioNews.

"К сожалению, имеем на сегодня 13 человек, которые умерли от осложнения коронавирусной инфекции. Это лица пожилого возраста, более 70-88 лет. Одна из них была ВИЧ-инфицирована. Имеем два летальных случая среди медицинских работников в Кропивницком”, - сказала Оперчук.

Добавила, что болезнь уже преодолели 17 жителей региона. Среди них - 7 врачей и один ребенок.

Среди тех, кто выздоровел,- 11 жителей Кропивницкого, двое из Кропивницкого района, один из Маловисковского района и один из Компаниевского района.

Напомним, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Как передавали RegioNews ранее, во вторник, 21 апреля, в Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Болезнь не преодолела 81-летняя женщина.


коронавирус медики смерти Кропивницкий Кировоградская область
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