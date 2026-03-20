3 месяца визжали о недопустимости перекачки всего российского и зарабатывания средств на этом

Вот будет прикол! – когда европейцы осмотрят поврежденный участок нефтепровода "Дружба", потом профинансируют сварочные работы, и все это дотянется до апреля-мая. За то время в ненавистной Венгрии пройдут выборы – и в мае или когда-то прогремит сенсация: Украина, как и 4 года до того, российская годы была ненавистной), и люди запляшут, утешившись.

И забудут всю пафосную риторику последних недель, когда власти не ленились ежедневно упрекать, какой это несусветный позор и недопустимое дело – покупать российскую нефть, которую мы 4 года довольно транзитировали, аж роща шумела.

Это отдаленно напоминает сюжет с редкоземельным Соглашением. Когда произошла ссора в Овальном Кабинете, украинское стадо разразилось радостными овациями типа "Наш Богом посланный президент мужественно сорвал подписание соглашения, потому что он защищает национальные недра, и мы их никому не отдадим, руки прочь от наших ископаемых!!". А через 2 месяца тихонько, без телекамер и лишних ушей, герой подписал Редкоземельное Соглашение, и никто даже бровью не повел.

Так и с нефтепроводом может произойти: 3 месяца визжали о недопустимости перекачки всего российского и зарабатывания средств на этом – а на 4-й месяц никто и не заметит, как "Дружба" может спокойно восстановить свою дружбу с русской нефтью. Ибо – "витовой кризис", как-никак.

Если в гупе памяти хватает на 3 секунды, то с народной памятью ситуация несколько лучше – до 3 месяцев максимум.