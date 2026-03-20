20 марта 2026, 21:12

Россияне нанесли авиаудар по Славянску

фото: Славянская МВА
В пятницу, 20 марта, враг снова нанес авиаудар по Славянску

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Славянскую городскую военную администрацию.

Как отмечается, атака была предпринята с использованием трех ФАБ-250.

"Поврежден коворкинг-центр, который был одной из визиток Славянска, кафе, многоэтажные дома", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, в Славянске началась принудительная эвакуация детей. Соответствующий приказ подписали местные власти.

В Донецкой области украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52
20 марта 2026, 14:49
Российский дрон атаковал эвакуационный экипаж "Пролиски" на Донетчине: есть погибшая и раненые
20 марта 2026, 09:31
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
На Прикарпатье мужчина убил знакомого и поджег дом
20 марта 2026, 22:00
В Киеве работники ТЦК избили ветерана и бывшего политзаключенного
20 марта 2026, 21:57
В Киеве директор КП продавал "вакансии с бронированием"
20 марта 2026, 21:45
В Дии временно не будет работать часть услуг
20 марта 2026, 20:35
Не хотел повестку: на Волыни мужчина ударил инструктора ТЦК ножом
20 марта 2026, 19:50
В Ивано-Франковской области не хватает учителей
20 марта 2026, 19:33
Киевлянин женился на 80-летней теще
20 марта 2026, 19:25
В Украине 21 марта будут действовать графики отключения электроэнергии
20 марта 2026, 18:45
Спецслужбы Венгрии применили "методы КГБ" против задержанного работника Ощадбанка
20 марта 2026, 18:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
