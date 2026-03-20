Россияне нанесли авиаудар по Славянску

В пятницу, 20 марта, враг снова нанес авиаудар по Славянску

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Славянскую городскую военную администрацию.

Как отмечается, атака была предпринята с использованием трех ФАБ-250.

"Поврежден коворкинг-центр, который был одной из визиток Славянска, кафе, многоэтажные дома", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, в Славянске началась принудительная эвакуация детей. Соответствующий приказ подписали местные власти.