130 тысяч верующих и 19 нарушений: как прошла Пасхальная ночь в Украине

Пасхальные богослужения в храмах Украины прошли в целом без нарушений, если не считать отдельных случаев. Всего участие в них приняли 130 тысяч верующих

Фото: Национальная полиция

Пасхальные богослужения в храмах Украины прошли в целом без нарушений, если не считать отдельных случаев. Всего участие в них приняли 130 тысяч верующих

Об этом информирует Национальная полиция Украины на официальной Facebook-странице, сообщают RegioNews. "Граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений. Впрочем, на протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство”, - говорится в официальном сообщении. Нарушение карантинных ограничений во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - 4, в Днепропетровской, Запорожской и в городе Киеве - по 2, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному. Безопасность верующих и священнослужителей охраняли 26,5 тысяч полицейских. Как писали RegioNews ранее, несмотря на запрет собираться в Пасхальную ночь толпой для освящения пищи, верующие Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области нарушили предписания и в ночь на 19 апреля пошли на церковную службу.

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