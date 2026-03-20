20 марта 2026, 19:50

Не хотел повестку: на Волыни мужчина ударил инструктора ТЦК ножом

20 марта 2026, 19:50
Фото: из открытых источников
Иваничевский районный суд Волынской области рассмотрел дело мужчины, ударившего ножом инструктора ТЦК. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

20 марта 2024 года мужчина прибыл в ТЦК для того, чтобы его взяли на военный учет и решить вопрос о призыве на военную службу за мобилизацией или получение отсрочки. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе.

В тот же день мужчине вручили боевую повестку с обязанностью прибыть 21 марта. Однако он в ТЦК не пришел. Тогда работники ТЦК пошли домой к мужчине. Во время общения он специально нанес один удар ножом в правую часть брюшной полости мастеру-сержанту, инструктору отделения рекрутинга и комплектованию ТЦК и СП.

Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения: колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки справа по нижнему краю реберной дуги с проникновением в правую плевральную полость, полным пересечением 9 и 10 ребер и межреберных артерий, с проникновением в брюшную полку и толстого кишечника, гемоперитонеум, опасный для жизни в момент причинения.

Муж признал вину, раскаялся, извинился прямо на суде.

Суд проанализировал материалы дела. Суд пришел к выводу, что мужчина добровольно пришел в ТЦК, получил повестку, а затем не пришел туда из-за конфилкта с сотрудниками. Так что по статье об уклонении от мобилизации мужчину оправдали. Однако признали виновным по статье о причинении телесных повреждений. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием на 2 года.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
