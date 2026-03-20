20 марта 2026, 16:29

Главу Полтавской МСЭК приговорили к двум годам за оформление инвалидности

фото: СБУ
Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

Преступная схема работала так: сообщница медика искала клиентов, преимущественно родственников военнообязанных, а врачи Гребенковской городской больницы делали для них фиктивные медицинские направления. После этого глава полтавской МСЭК подделывал акты осмотра и официально назначал совершенно здоровым женщинам вторую группу инвалидности. Это давало их родственникам-мужчинам законное основание для отсрочки от мобилизации и выезда за границу.

Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.

Иван Бондарь полностью признал вину, раскаялся и дал показания против других участников коррупционной схемы. Также он задонатив на Силы обороны более 3,6 млн. грн. и передал военным свой автомобиль KIA Sportage.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы, но сразу освободили от реального наказания, дав 2 года условного срока.

Напомним, в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей. Они разворовали почти 10 миллионов.

Полтавская область МСЭК коррупция суд приговор
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
