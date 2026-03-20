Главу Полтавской МСЭК приговорили к двум годам за оформление инвалидности

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор главе специализированной травматологической МСЭК Ивану Бондарю, которого осенью прошлого года задержали за продажу справок об инвалидности

Преступная схема работала так: сообщница медика искала клиентов, преимущественно родственников военнообязанных, а врачи Гребенковской городской больницы делали для них фиктивные медицинские направления. После этого глава полтавской МСЭК подделывал акты осмотра и официально назначал совершенно здоровым женщинам вторую группу инвалидности. Это давало их родственникам-мужчинам законное основание для отсрочки от мобилизации и выезда за границу.

Чиновник дважды получал взятку – 3000 и 1500 долларов.

Иван Бондарь полностью признал вину, раскаялся и дал показания против других участников коррупционной схемы. Также он задонатив на Силы обороны более 3,6 млн. грн. и передал военным свой автомобиль KIA Sportage.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы, но сразу освободили от реального наказания, дав 2 года условного срока.

Напомним, в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей. Они разворовали почти 10 миллионов.