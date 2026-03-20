20 марта 2026, 17:40

Миллионное хищение на защитнике: будут судить пятерых дельцов

Фото: НАБУ
Судят пятерых членов организованной группы, завладевших средствами государственных оборонных предприятий в особо крупном размере. Речь идет о миллионных убытках для государства

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, коррупционная схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний как посредников во внешнеэкономических контрактах. То есть на самом деле компании не оказывали никаких услуг. Вся работа производилась штатными сотрудниками государственного предприятия.

В течение 2016-2019 годов дельцы получили за "услуги" 146 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных компаний и в дальнейшем распределялись между участниками группы.

В феврале в прошлом году злоумышленников разоблачили. Теперь расследование завершено. В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ДБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
