Миллионное хищение на защитнике: будут судить пятерых дельцов

Судят пятерых членов организованной группы, завладевших средствами государственных оборонных предприятий в особо крупном размере. Речь идет о миллионных убытках для государства

Как выяснили правоохранители, коррупционная схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний как посредников во внешнеэкономических контрактах. То есть на самом деле компании не оказывали никаких услуг. Вся работа производилась штатными сотрудниками государственного предприятия.

В течение 2016-2019 годов дельцы получили за "услуги" 146 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных компаний и в дальнейшем распределялись между участниками группы.

В феврале в прошлом году злоумышленников разоблачили. Теперь расследование завершено. В ближайшее время подозреваемые предстанут перед судом.

