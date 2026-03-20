В Украине 21 марта будут действовать графики отключения электроэнергии

В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, главная причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, за четыре года РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. В результате экономике был причинен ущерб на десятки миллиардов гривен.