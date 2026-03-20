20 марта 2026, 18:45

В Украине 21 марта будут действовать графики отключения электроэнергии

20 марта 2026, 18:45
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, главная причина введения ограничений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, за четыре года РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. В результате экономике был причинен ущерб на десятки миллиардов гривен.

Четыре области Украины остались без света из-за атак на энергетику
20 марта 2026, 12:39
Укрэнерго обновило графики на 20 марта: где и как будут выключать свет в пятницу
19 марта 2026, 19:33
Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"
19 марта 2026, 10:59
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Ивано-Франковской области не хватает учителей
20 марта 2026, 19:33
Киевлянин женился на 80-летней теще
20 марта 2026, 19:25
Спецслужбы Венгрии применили "методы КГБ" против задержанного работника Ощадбанка
20 марта 2026, 18:16
РФ имеет самый лучший момент для открытия нового театра военных действий в Европе
20 марта 2026, 17:59
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка влетела в пассажирский автобус
20 марта 2026, 17:50
Миллионное хищение на защитнике: будут судить пятерых дельцов
20 марта 2026, 17:40
Пограничники показали, как уничтожают бронетехнику и артиллерию врага
20 марта 2026, 17:25
В Славянске началась принудительная эвакуация детей
20 марта 2026, 16:59
Главу Полтавской МСЭК приговорили к двум годам за оформление инвалидности
20 марта 2026, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
