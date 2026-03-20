В Славянске началась принудительная эвакуация детей

Подписан приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Речь идет о: улицах Вячеслава Чорновила, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасха, Крестьянская, Левобережная, Вербова, Макеев. Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская; въезды Вячеслава Чорновила, Криничный; переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

"Сохранить жизнь – самое важное. Тем более – жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать", – отметил Филашкин.

Ранее мы писали о том, сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области. Пока там остаются более 100 детей.