Пять причин сказать "нет": почему НАТО не пойдет за Трампом в Иран

Важно услышать логику европейцев, почему они говорят "нет" Трампу, пытающемуся убедить их, что война в Иране – это их война

Фото: из открытых источников

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф объясняет: Пять причин сказать "нет": Первая. Если это операция НАТО – это должна быть именно операция НАТО. Единственная, с единым командованием, понятной логикой и где "каждый делает свое".

Вторая. Союзники – это не подтанцовка. Хотите привлечь Североатлантический союз? Положите на стол четкую стратегию и конечную цель. Не импровизации или заявления, которые меняются каждые пять минут. А именно – стратегию. Третья. Речь идет не о кораблях или солдатах. Или о тральщиках для мин. Речь идет о политическом риске, который пытаются просто размазать по союзникам.

Четвертая. Доверие. Если ты бросал партнеров, как это было с Афганистаном, то почему в этот раз должно быть иначе?

Пятая. Самая сильная метафора. "Не время покупать дешевые билеты на "Титаник". И еще один важный момент, звучащий между строчками: нельзя усиливать провал. Это, кстати, американская логика. Вывод простой и даже немного очевиден: мир все меньше готов подстраиваться под хаотические решения Трампа. А уважение нельзя требовать, его либо имеют, либо нет. Похоже, этот ответ по смыслам может посоревноваться с известным спичом в Мюнхене премьер-министра Канады Марка Карни.

