Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
20 марта 2026, 12:17

Пять причин сказать "нет": почему НАТО не пойдет за Трампом в Иран

Читайте також українською мовою
Важно услышать логику европейцев, почему они говорят "нет" Трампу, пытающемуся убедить их, что война в Иране – это их война
Фото: из открытых источников
Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф объясняет:

Пять причин сказать "нет":

  • Первая. Если это операция НАТО – это должна быть именно операция НАТО. Единственная, с единым командованием, понятной логикой и где "каждый делает свое".
  • Вторая. Союзники – это не подтанцовка.

Хотите привлечь Североатлантический союз? Положите на стол четкую стратегию и конечную цель. Не импровизации или заявления, которые меняются каждые пять минут. А именно – стратегию.

  • Третья. Речь идет не о кораблях или солдатах. Или о тральщиках для мин. Речь идет о политическом риске, который пытаются просто размазать по союзникам.
  • Четвертая. Доверие. Если ты бросал партнеров, как это было с Афганистаном, то почему в этот раз должно быть иначе?
  • Пятая. Самая сильная метафора. "Не время покупать дешевые билеты на "Титаник".

И еще один важный момент, звучащий между строчками: нельзя усиливать провал.

Это, кстати, американская логика.

Вывод простой и даже немного очевиден: мир все меньше готов подстраиваться под хаотические решения Трампа. А уважение нельзя требовать, его либо имеют, либо нет.

Похоже, этот ответ по смыслам может посоревноваться с известным спичом в Мюнхене премьер-министра Канады Марка Карни.

