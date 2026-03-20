В Ивано-Франковской области не хватает учителей
В Ивано-Франковской общине не хватает учителей иностранного языка, физики и математики
Как передает RegioNews, об этом корреспонденту Укринформа рассказал Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.
"Нам не хватает учителей иностранного языка. У нас сегодня работают студенты университетов и это проблема. Также не хватает учителей математики и физики. Эти предметы преподают, в основном, люди постарше", – отметил он.
Марцинков отметил, что это одна из причин, по которой стоит отсрочить реформирование старшей школы, потому что уже есть кадровый дефицит.
Напомним, в одном из сел в Прикарпатье сгорела школа. Инцидент произошел в селе Вороненко в начале 2025 года.
