В Чернобыльской зоне продолжается тушение остатков пожара
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Отмечается, что к тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники, в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса воды общей массой 6 тонн.
"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств", - говорится в сообщении.
В ГСЧС также отметили, что в Зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
Также по информации представителя МВД Артема Шевченко, в Киевской области двум лицам вручили подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне.
"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия, могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - сказал представитель МВД.
Он добавил, что в поджогах подозревают местного жителя села Раговка, также полиция разыскивает других причастных лиц.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КП. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
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