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14 апреля 2020, 14:42 3

Каждый год горят херсонские плавни: спасатели призывают к ответственности

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14 апреля 2020, 14:42 3
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Горят херсонские плавни, а спасатели не всегда могут справиться с пожарами своими силами
Фото: ГСЧС
Горят херсонские плавни, а спасатели не всегда могут справиться с пожарами своими силами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Херсонской области.

Спасатели отмечают, что принимая во внимание масштабы каммышовых угодий и их заболоченность, часто к очагам возгораний просто физически добраться невозможно. Поэтому они уверены, что противостоять пожарам нужно в тесном сотрудничестве со всеми ответственными структурами и ведомствами.

"Обидно, однако из-за нехватки человеческого и материального ресурсов, эффективность охраны территории парка (природный парк "Нижнеднепровский" - ред.), в данном случае, от огненной стихии, сводится к минимуму. В результате, как горело, так и горит. Для предотвращения и противодействия возникновению пожаров в плавнях требуется тесное сотрудничество между всеми ответственными структурами и ведомствами. Это и экологи, и водная полиции, и работники "Нижнеднепровского", и главы дачных кооперативов, а уже в случае пожара и спасатели областной ГСЧС", - отмечают в ГСЧС.

Кроме того, спасатели уверены, что необходимо четко определять убытки с последующим их обнародованием, а также ужесточить административную и уголовную ответственность нарушителям.

"Для примера в случае пожара в заповеднике Аскания Нова, когда выгорают многолетние цветочные растения, текущие убытки на площади 1 га оцениваются в 2 млн 200 тыс. гривен. Возможно тогда у поджигателей все-таки проснутся совесть и страх. Как минимум станет меньше поджигателей и будет расти гражданская позиция и ответственность у большинства граждан. И тогда природа сможет отблагодарить людей, создавая прекрасные условия для отдыха и оздоровления", - говорится в сообщении.


ГСЧС спасатели пожар Херсон
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