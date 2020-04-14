Каждый год горят херсонские плавни: спасатели призывают к ответственности

Горят херсонские плавни, а спасатели не всегда могут справиться с пожарами своими силами

Фото: ГСЧС

Горят херсонские плавни, а спасатели не всегда могут справиться с пожарами своими силами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Херсонской области.

Спасатели отмечают, что принимая во внимание масштабы каммышовых угодий и их заболоченность, часто к очагам возгораний просто физически добраться невозможно. Поэтому они уверены, что противостоять пожарам нужно в тесном сотрудничестве со всеми ответственными структурами и ведомствами.

"Обидно, однако из-за нехватки человеческого и материального ресурсов, эффективность охраны территории парка (природный парк "Нижнеднепровский" - ред.), в данном случае, от огненной стихии, сводится к минимуму. В результате, как горело, так и горит. Для предотвращения и противодействия возникновению пожаров в плавнях требуется тесное сотрудничество между всеми ответственными структурами и ведомствами. Это и экологи, и водная полиции, и работники "Нижнеднепровского", и главы дачных кооперативов, а уже в случае пожара и спасатели областной ГСЧС", - отмечают в ГСЧС.

Кроме того, спасатели уверены, что необходимо четко определять убытки с последующим их обнародованием, а также ужесточить административную и уголовную ответственность нарушителям.