Киевская полиция поймала преступников, которые продавали детей за границу
Члены преступной группы подделывали разрешительные документы для выезда несовершеннолетних, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
За свои "услуги” злоумышленники брали 150-200 евро. Поддельные "на заказ” документы для пересечения границы детей использовались одним из родителей без согласия другого, или третьими лицами.
"Полицейские провели семь обысков по месту жительства фигурантов, где обнаружили и изъяли поддельные заявления разрешения родителей на выезд детей за границу с другими лицами, фотокопии страниц паспортов родителей с явными признаками подделки, чистые бланки паспортов для выезда за границу”, - сообщает ведомство.
К тому же, было найдено 3-D принтер – устройство, с помощью которого изготавливали поддельные клише штампов, печатей государственных учреждений, поддельные бланки виз иностранных государств.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 322 (незаконное переправление лиц через государственную границу) Уголовного кодекса, предусматривающей до дев'пяти лет лишения свободы.
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