Брали горючим: чиновников ГСЧС Волыни задержали за получение неправомерной выгоды
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР Украины.
Должностные лица ГСЧС требовали и получили тысячу литров дизельного топлива за беспрепятственное согласование документов по работе АЗС и невмешательства в деятельность предприятия.
Должностных лиц задержаны во время получения ими неправомерной выгоды. По неподтвержденным пока данным, одним из задержанных оказался заместитель начальника областного управления ГСЧС Волынской области.
Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении, отстранении их от занимаемых должностей и избрания в отношении них меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
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