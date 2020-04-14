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14 апреля 2020, 16:35 6

Брали горючим: чиновников ГСЧС Волыни задержали за получение неправомерной выгоды

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14 апреля 2020, 16:35 6
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Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей управления ГСЧС в Волынской области и начальника одного из отрядов управления во время получения неправомерной выгоды
Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей управления ГСЧС в Волынской области и начальника одного из отрядов управления во время получения неправомерной выгоды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР Украины.

Должностные лица ГСЧС требовали и получили тысячу литров дизельного топлива за беспрепятственное согласование документов по работе АЗС и невмешательства в деятельность предприятия.

Должностных лиц задержаны во время получения ими неправомерной выгоды. По неподтвержденным пока данным, одним из задержанных оказался заместитель начальника областного управления ГСЧС Волынской области.

Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении, отстранении их от занимаемых должностей и избрания в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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ГБР взятка криминал Волынь ГСЧС Волынская область
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