Брали горючим: чиновников ГСЧС Волыни задержали за получение неправомерной выгоды

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей управления ГСЧС в Волынской области и начальника одного из отрядов управления во время получения неправомерной выгоды

Следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей управления ГСЧС в Волынской области и начальника одного из отрядов управления во время получения неправомерной выгоды

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