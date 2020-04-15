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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
15 квітня 2020, 08:53 7

В Чорнобильській зоні триває гасіння залишків пожежі

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15 квітня 2020, 08:53 7
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Станом на ранок 15 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС пожежники здійснюють заходи із гасіння тліючих осередків, які залишилися після масштабної пожежі
Фото: Facebook
Станом на ранок 15 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС пожежники здійснюють заходи із гасіння тліючих осередків, які залишилися після масштабної пожежі

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що до гасіння залучено 521 особа та 124 одиниці техніки, в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди води загальною масою 6 тон.

"Підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС також зазначили, що у Зоні відчуження відкритого вогню не спостерігається.

Також за інформацією прессекретаря МВС Артема Шевченко, у Київській області двом осібам вручили підозри у причетності до підпалів в Чорнобильській зоні.

"Двом особам повідомили про підозру в тому, що вони причетні до підпалів в зоні відчуження, що, на думку слідства, могло викликати такі масштабні пожежі. Слідство триває. Вони не затримані", - сказав представник МВС.

Він додав, що у підпалах підозрюють місцевого жителя села Рагівка, також поліція розшукує інших причетних осіб.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КП. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.


пожежа ДСНС Чорнобиль Київська область
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