В Житомирской области 12 медиков заразились коронавирусом

По состоянию на 14 апреля в Житомирской области зафиксировали 114 случаев коронавирусной инфекции COVID-19

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По состоянию на 14 апреля в Житомирской области зафиксировали 114 случаев коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщил во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

По его словам, в течение суток в области сделали 15 тестов, коронавирусную инфекцию подтвердили в двух человек, в том числе врача.

Этот случай пока не вошел в общую статистику по области, врач находится в житомирской больнице. Суслик отметил, что в целом в области коронавирусом заболели 12 медиков.

"У нас действительно 12 медицинских работников, которые были в контакте и они заболели. С 12 только один человек находится в Бердичевской центральной городской больнице на лечении. Состояние ее ближе к средней тяжести, он получает симптоматическую терапию без дыхательной поддержки кислородом", - сообщил он .

"Новый случай - больница №1, врач в удовлетворительном состоянии. Три работника у нас в Бердичеве, по два - в Малине и Коростышеве, три - в Коростене, один - в Житомирском районе и один еще ПМСП в городе Житомир", - добавил он .

Также заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко рассказала, что по состоянию на 14 апреля в области зарегистрировано 18 новых лабораторно подтвержденных случаев.

"За сутки поступило 57 сообщений о подозрении. Всего проверено уже 320 подозрений. Так называемыми лидерами среди населенных пунктов является Бердичевский район - 25 больных, Коростенский - 30, Малин - 21 город Житомир - 19. На амбулаторном лечении из всех заболевших находится 66 человек и 43 находятся на стационарном лечении", - сообщила Остапченко.

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10 апреля сообщалось, что за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине заболевание диагностировали у 334 медицинских работников.

По состоянию на 14 апреля в Украине насчитывается 3372 больных коронавирусом, за минувшие сутки обнаружили 270 новых случаев заболевания COVID-19.