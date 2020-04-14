Привез из Латвии: что известно о новом COVID-положительном мужчине на Донбассе
Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передают RegioNews.
В начале апреля 56-летний житель Славянска вернулся из поездки в Латвию. Советов врачей придерживался и находился в самоизоляции. На самочувствие не жаловался и имел нормальную температуру тела. Однако ПЦР-тестирование показало наличие COVID-19 в организме.
Несмотря на это, горожанин не жалуется на ухудшение самочувствия, лечится он амбулаторно под наблюдением медиков.
Это 12 лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19, зафиксированный в Донецкой области с начала введения карантина. В Мариуполе известно о 6 пациентов с недугом, один инфицированный проживает в Бахмуте, другой - житель Белозерска. Два случая инфицирования коронавирусом зафиксировали в Дружковке и по одному - в Мирнограде и Славянске.
По состоянию на 14 апреля 6 пациентов выздоровели, 5 продолжают лечение, один случай - летальный.
Напомним, что 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, военный санитарный катер "Сокаль” оборудовали всем необходимым и подготовили для приема больных коронавирусом служащих ВСУ.
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