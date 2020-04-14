В Николаевской области 14 больных COVID-19 и все из одной религиозной организации
В Николаевской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом — все в Вознесенском районе
В Николаевской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом — все в Вознесенском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА
Так, за минувшие сутки в области выявили девять случаев инфицирования. Из них двое людей живут в селе Вороновка, шесть человек из города Вознесенск (четверо из одной семьи) и один человек из села Прибужаны.
Отмечается, что все инфицированные тесно общались между собой.
"Указанные лица относятся к тесному кругу общения с ранее заболевшими, по религиозному признаку", - заверили в ОГА.
За медицинской помощью обратились четыре человека, один госпитализирован, остальным назначено амбулаторное лечение.
Напомним, что депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение 259,5 миллионов гривен из областного бюджета, часть потратят на борьбу с коронавирусом.
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