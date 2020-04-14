У Житомирській області 12 медиків заразилися коронавірусом

Станом на 14 квітня в Житомирській області зафіксували 114 випадків коронавірусної інфекції COVID-19

oda.zht.gov.ua

Станом на 14 квітня в Житомирській області зафіксували 114 випадків коронавірусної інфекції COVID-19

Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

За його словами, упродовж доби в області зробили 15 тестів, коронавірусне захворювання підтвердилося у двох осіб, в тому числі лікаря.

Цей випадок поки не увійшов до загальної статистики по області, лікар перебуває у житомирській лікарні. Суслик зазначив, що загалом в області коронавірусом захворіли 12 медиків.

"У нас дійсно 12 медичних працівників, які були у контакті і вони захворіли. З 12 тільки одна людина знаходиться в Бердичівській центральній міській лікарні на лікуванні. Стан її ближче до середньої важкості, вона отримує симптоматичну терапію без дихальної підтримки киснем", - повідомив він.

"Новий випадок – лікарня №1, лікар у задовільному стані. Три працівники у нас у Бердичеві, по два – в Малині і Коростишеві, три – в Коростені, один – у Житомирському районі і один ще ПМСД в місті Житомир", – додав він.

Також заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко розповіла, що станом на 14 квітня в області зареєстровано 18 нових лабораторно підтверджених випадків.

"За добу надійшло 57 повідомлень про підозру. Всього перевірено уже 320 підозр. Так званими лідерами серед населених пунктів є Бердичівський район – 25 хворих, Коростенський – 30, Малин – 21, місто Житомир – 19. На амбулаторному лікуванні з усіх захворілих знаходиться 66 осіб і 43 знаходяться на стаціонарному лікуванні", – повідомила Остапченко.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

10 квітня повідомлялось, що за весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників.

Станом на 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.