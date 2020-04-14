Для борьбы с COVID-19 подготовили катер
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на АрміяInform.
"Сокаль” предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. Но, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине, его переоборудовали для изоляции больных военнослужащих.
Внутренняя часть судна разделена на две части: медицинскую и отсеки для экипажа. На "Сокале” есть два изолятора, один из которых общий, а другой для тяжелых больных. Он оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры.
Отныне, чтобы ограничить передвижения больного за КПП воинской части и его контактирование со здоровыми, такого человека поместят в изоляцию на борт медицинского катера.
Напомним, что на 14 апреля в ВСУ известно о 19 больных COVID-19 среди которых - один смертельный случай. Также известно о женщине-военной, которая вылечилась от опасного заболевания. Это врач Хмельницкого военного госпиталя. В конце марта медик в домашних условиях лечилась от ОРЗ. 31 марта ей стало хуже. Женщину госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.
Накануне, 12 апреля, лабораторное тестирование подтвердило новый случай инфицирования коронавирусом украинского военнослужащего. 8 апреля его госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. В приемном покое медики поставили диагноз "двусторонняя пневмония”. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19 в организме военного. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.
Также Командование Медицинских сил ВСУ сообщает, что по состоянию на утро 14 апреля новых случаев инфицирования COVID-19 в украинской армии не зафиксировано.
Как писали RegioNews ранее, 2 апреля коронавирус лабораторно обнаружили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона. С 23 марта он находился в самоизоляции, потому что, вероятно, контактировал с больными атипичной пневмонией. 30 марта военному сделали все необходимые лабораторные исследования. Инфицирования "китайским” вирусом подтвердили. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
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