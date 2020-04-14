09:40  14 апреля
В Украине количество заболевших COVID-19 возросло до 3372
09:28  14 апреля
Несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
14 апреля 2020, 11:46 3

Для борьбы с COVID-19 подготовили катер

Читайте також
українською мовою
14 апреля 2020, 11:46 3
Читайте також українською мовою
Санитарный военный катер "Сокаль” оборудовали всем необходимым и подготовили для приема больных коронавирусом служащих ВСУ
Фото: командование Медицинских сил ВСУ
Санитарный военный катер "Сокаль” оборудовали всем необходимым и подготовили для приема больных коронавирусом служащих ВСУ

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на АрміяInform.

"Сокаль” предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. Но, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине, его переоборудовали для изоляции больных военнослужащих.

Внутренняя часть судна разделена на две части: медицинскую и отсеки для экипажа. На "Сокале” есть два изолятора, один из которых общий, а другой для тяжелых больных. Он оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры.

Отныне, чтобы ограничить передвижения больного за КПП воинской части и его контактирование со здоровыми, такого человека поместят в изоляцию на борт медицинского катера.

Напомним, что на 14 апреля в ВСУ известно о 19 больных COVID-19 среди которых - один смертельный случай. Также известно о женщине-военной, которая вылечилась от опасного заболевания. Это врач Хмельницкого военного госпиталя. В конце марта медик в домашних условиях лечилась от ОРЗ. 31 марта ей стало хуже. Женщину госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.

Накануне, 12 апреля, лабораторное тестирование подтвердило новый случай инфицирования коронавирусом украинского военнослужащего. 8 апреля его госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. В приемном покое медики поставили диагноз "двусторонняя пневмония”. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19 в организме военного. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

Также Командование Медицинских сил ВСУ сообщает, что по состоянию на утро 14 апреля новых случаев инфицирования COVID-19 в украинской армии не зафиксировано.

Как писали RegioNews ранее, 2 апреля коронавирус лабораторно обнаружили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона. С 23 марта он находился в самоизоляции, потому что, вероятно, контактировал с больными атипичной пневмонией. 30 марта военному сделали все необходимые лабораторные исследования. Инфицирования "китайским” вирусом подтвердили. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.


коронавирус ВСУ Украина
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 апреля 2020, 10:20
Всемирный банк выделил Украине $135 млн на противодействие коронавируса
13 апреля 2020, 20:55
СБУ разоблачило более 150 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе
13 апреля 2020, 15:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 апреля 2020, 10:20
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Александр Пермяков
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Все блоги »
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »