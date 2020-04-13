09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 09:50 59

Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 09:50 59
Читайте також українською мовою
По состоянию на понедельник, 13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев
Фото: Минздрав
По состоянию на понедельник, 13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Отмечается, что за сутки выявлено 12 случаев заболевания среди детей. Кроме того, заболели 85 медицинских работников.

77 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения, на аппараты искусственной вентиляции легких перевели 3 человек.

Выздоровели 8 человек, из них 4 медицинских работника и 1 ребенок, за сутки умерло 10 больных, большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 92 случая;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область - 300 случаев;
Кировоградская область - 142 случая;
г. Киев - 495 случаев;
Киевская область - 216 случаев;
Львовская область - 124 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 25 случаев;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 273 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 462 случая;
Черкасская область - 102 случая;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777.


коронавирус Украина Минздрав COVID-19 сводка
На Донбассе продолжаются обстрелы, погиб украинский военный
13 апреля 2020, 08:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
На борьбу с коронавирусом потратят 65 млрд гривен: опубликован доработанный проект изменений в бюджет
12 апреля 2020, 18:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Последние Популярные
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »