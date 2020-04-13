Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102

По состоянию на понедельник, 13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев

Фото: Минздрав

По состоянию на понедельник, 13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Отмечается, что за сутки выявлено 12 случаев заболевания среди детей. Кроме того, заболели 85 медицинских работников.

77 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения, на аппараты искусственной вентиляции легких перевели 3 человек.

Выздоровели 8 человек, из них 4 медицинских работника и 1 ребенок, за сутки умерло 10 больных, большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

г. Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777.