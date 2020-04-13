В больницах Черновицкой области из-за коронавируса находятся более 200 человек
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
В медицинских заведениях Буковины по состоянию на 13 апреля находятся 238 человек.
Из них у 201 пациента подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.
В реанимациях больниц по состоянию на 13 апреля находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – шестеро.
В реанимационном отделении областной больницы есть девять пациентов. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое женщин, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден.
В Черновицкой городской больнице №1 трое больных в реанимации. Двое больных – на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес.
Семь больных на кислородной дотации и один – на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больницы. У 44-летнего мужчины на ИВЛ - пневмония, сахарный диабет и подозрение на СOVID-19.
В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один - с подозрением.
Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.
В целом в Черновицкой области на протяжении последних суток зафиксировали 30 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, таким образом общее количество инфицированных коронавирусом возросло до 462 человек.
В медицинских заведениях Буковины состоянию на 13 апреля находятся 238 человек. Из них у 201 пациента подтверждено...Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Понедельник, 13 апреля 2020 г.
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