Борьба с коронавирусом: Николаевский облсовет распределил почти 260 миллионов гривен

Депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение 259,5 миллионов гривен из областного бюджета, часть потратят на борьбу с коронавирусом

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Депутаты Николаевского областного совета согласовали распределение 259,5 миллионов гривен из областного бюджета, часть потратят на борьбу с коронавирусом

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии в понедельник, 13 апреля, сообщает RegioNews.

Так, депутаты согласовали распределение 259,5 миллионов гривен. Из них в том числе: образовательная субвенция - 52 миллиона, медицинская субвенция - 22 миллиона. Также было внесено решение о пополнении резервного фонда на 8,5 миллионов. Кроме того, предусмотрели и деньги на выплату зарплат медработникам - 14,6 млн грн. Так, 3 млн 83 тыс. грн будет направлено на областной центр лечения инфекционных заболеваний.

Кроме того, депутаты проголосовали за снятие с поста главы "бюджетной" комиссии Николаевского облсовета Федора Барну.

Изначально вопрос о снятии Барны внесли в повестку дня по предложению депутата Владимира Фроленко и глава областного совета Виктория Москаленко предложила его поддержать.

Сам Барна назвал вопрос "чисто политическим" и местью за "поддержку и сотрудничество с Николаевской ОГА".