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13 апреля 2020, 15:59 14

В Киеве самые высокие рейтинги у Кличко, а "Слуга народа" существенно потеряла поддержку

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13 апреля 2020, 15:59 14
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Согласно результатам последнего опроса, если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, большинство киевлян готовы поддержать действующего мэра города Виталия Кличко
Фото: flickr
Согласно результатам последнего опроса, если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, большинство киевлян готовы поддержать действующего мэра города Виталия Кличко

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

За Кличко готовы проголосовать 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Второе место с рейтингом 9,1% занимает шоумен и телеведущий Сергей Притула.

Рейтинг партии "Слуга народа" в Киеве упал до 22,3%, вместе с тем рейтинг партии "Европейская солидарность" вырос до 18,6%. За партию "Удар" готовы проголосовать 13,5%, 9,4% - партию "Батькивщина". 7,2% смогла бы набрать ОПЗЖ, 5,9% - партия "Голос".

Деятельностью действующего мэра Киева довольны 54%, недовольны - 32%, затруднились ответить - 14%. Работой Киевского городского совета довольны 35%, недовольны - 35%, затруднились оценить 28%.

43% киевлян скорее довольны деятельностью Президента Зеленского, 44% считают ее неудовлетворительной.

Напомним, согласно данным социологического опроса Центра SOCIS, в марте 2020 рейтинг президента Украины Владимира Зеленского остается самым высоким, второе место занимает Петр Порошенко, а уровень поддержки Юлии Тимошенко существенно снизился.


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