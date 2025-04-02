Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе

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В Покровской общине Донецкой области до сих пор остаются 3926 человек, в самом городе – 1300 жителей

Об этом в телеэфире сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В Покровской общине сейчас находятся 3 926 человек, а в самом городе - 1300. Обстановка там самая сложная", - сообщил глава региона.

По состоянию на начало апреля в обществе работают пункты несокрушимости, куда людям привозят гуманитарную помощь.

Также он отметил, что эвакуация из Покровска продолжается.

Напомним, в Донецкой области разоблачили масштабную схему незаконной добычи угля.