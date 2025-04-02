Фото: прокуратура

Российский дрон попал в квартиру на 8 этаже многоэтажки. Госпитализировали пенсионерку и 10-летнего мальчика

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает RegioNews.

В 16:07 в среду, 2 апреля, российский беспилотник попал в 16-этажное жилое здание в Киевском районе города. Попадание было в квартиру на 8 этаже.

Ранения получили 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу.

Предварительно для удара россияне использовали беспилотник "Молния".

"Пожар не было. На месте происшествия работали 14 спасателей и 4 единицы техники. Задействованы также подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеры", - рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, также 2 апреля россияне атаковали Кривой Рог. В ОВА сообщали о попадании в предприятие. Пострадали 14 человек. К сожалению, четыре человека погибли. Президент Украины Зеленский подчеркнул, что то, что делают россияне, - это террор, и нужно, чтобы весь мир оказывал давление на РФ для завершения войны.