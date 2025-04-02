Удар по многоэтажке в Харькове: в ГСЧС показали последствия атаки россиян
Российский дрон попал в квартиру на 8 этаже многоэтажки. Госпитализировали пенсионерку и 10-летнего мальчика
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает RegioNews.
В 16:07 в среду, 2 апреля, российский беспилотник попал в 16-этажное жилое здание в Киевском районе города. Попадание было в квартиру на 8 этаже.
Ранения получили 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу.
Предварительно для удара россияне использовали беспилотник "Молния".
"Пожар не было. На месте происшествия работали 14 спасателей и 4 единицы техники. Задействованы также подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеры", - рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, также 2 апреля россияне атаковали Кривой Рог. В ОВА сообщали о попадании в предприятие. Пострадали 14 человек. К сожалению, четыре человека погибли. Президент Украины Зеленский подчеркнул, что то, что делают россияне, - это террор, и нужно, чтобы весь мир оказывал давление на РФ для завершения войны.