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Россияне вечером 2 апреля снова атаковали Харьков беспилотниками. Сообщается о многочисленных взрывах в городе

Об этом сообщает ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, в городе раздалось по меньшей мере восемь взрывов. Информация о пострадавших уточняется. Также глава ОВА призвал горожан не выкладывать в сеть работу средств ПВО, ведь враг внимательно мониторит информационное пространство.

При этом городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что за последние 40 минут россияне нанесли 14 ударов по городу. Предварительно удар был нанесен по частному сектору Киевского района.

Напомним, вечером 2 апреля россияне нанесли удар беспилотником по 16-этажке в Харькове. Ранения получили 65-летняя женщина и 10-летний мальчик: их госпитализировали медики.