Украина начала отбор куратора для Венецианской биеннале 2025
Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило о старте конкурсного отбора куратора для национального культурного проекта на 61-й Венецианской биеннале
Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает RegioNews.
Конкурсные кураторские предложения от предприятий, учреждений и организаций принимаются как по официальному почтовому адресу МКСК, так и по электронному адресу министерства.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- Заявление об участии в конкурсном отборе в произвольной форме с указанием контактных данных.
- Информацию о профессиональных достижениях и опыте реализации современных культурных проектов в Украине и за рубежом. К конкурсному предложению следует добавить презентацию реализуемых проектов.
- Концепция и описание национального культурного проекта.
- Проектное финансовое обоснование, которое включает в себя стоимость реализации концепции и создания национального культурного проекта, а также пошаговый календарный план.
В министерстве отметили, что запрещается присылать на конкурс фотографии или тексты, авторские права на размещение которых принадлежат другим лицам.
Окончательный срок предоставления документов – 31 мая 2025 года.
Венецианская биеннале 2025 года: что известно
Венецианская биеннале – одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года.
В этом году выставка стартует с 10 мая и продлится до 23 ноября.
Тема 2025 сосредотачивается на взаимодействии между естественным, искусственным и коллективным интеллектом.
Участие принимают более 85 стран, каждая из которых представляет уникальные проекты.
Напомним, кинокартина украинского режиссера Павла Острикова "Ты - космос" получила приз жюри на фестивале научной фантастики в Вероне, Италия.