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02 апреля 2025, 21:22

Украина начала отбор куратора для Венецианской биеннале 2025

02 апреля 2025, 21:22
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фото: из открытых источников
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Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило о старте конкурсного отбора куратора для национального культурного проекта на 61-й Венецианской биеннале

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает RegioNews.

Конкурсные кураторские предложения от предприятий, учреждений и организаций принимаются как по официальному почтовому адресу МКСК, так и по электронному адресу министерства.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

  1. Заявление об участии в конкурсном отборе в произвольной форме с указанием контактных данных.
  2. Информацию о профессиональных достижениях и опыте реализации современных культурных проектов в Украине и за рубежом. К конкурсному предложению следует добавить презентацию реализуемых проектов.
  3. Концепция и описание национального культурного проекта.
  4. Проектное финансовое обоснование, которое включает в себя стоимость реализации концепции и создания национального культурного проекта, а также пошаговый календарный план.

В министерстве отметили, что запрещается присылать на конкурс фотографии или тексты, авторские права на размещение которых принадлежат другим лицам.

Окончательный срок предоставления документов – 31 мая 2025 года.

Венецианская биеннале 2025 года: что известно

Венецианская биеннале – одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года.

В этом году выставка стартует с 10 мая и продлится до 23 ноября.

Тема 2025 сосредотачивается на взаимодействии между естественным, искусственным и коллективным интеллектом.

Участие принимают более 85 стран, каждая из которых представляет уникальные проекты.

Напомним, кинокартина украинского режиссера Павла Острикова "Ты - космос" получила приз жюри на фестивале научной фантастики в Вероне, Италия.

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