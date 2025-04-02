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02 апреля 2025, 19:22

В Киеве избили военного: в полиции начали расследование

02 апреля 2025, 19:22
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители увидели в соцсетях информацию о драке с участием военного. Это произошло в Соломенском районе Киева

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели информацию о нападении на военного. Защитнику нанесли телесные повреждения. При этом в полицию заявлений не поступало.

"Правоохранители сразу зарегистрировали указанную информацию. В настоящее время полицейские устанавливают всех участников конфликта, решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - отметили в полиции, добавив, что они уже выясняют все обстоятельства.

Напомним, что ранее в Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего. Между ними произошел конфликт. Потерпевший пытался уйти, но нападавшие догнали его. Они избивали его до тех пор, пока он не потерял сознание.

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