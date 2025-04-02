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В Украине теплая весенняя температура. Однако в некоторых регионах ожидаются дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Ночью, 3 апреля, в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей и юго-востока страны ожидаются дожди. Днем в Закарпатье и на Прикарпатье возможны осадки.

Ночью прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, в западных областях - от 1 до 6 градусов тепла. Днем от 12 до 17 градусов тепла. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0 градусов, днем – до 8 градусов тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем – от 12 до 17 градусов тепла. В столице ночью от 5 до 7 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов выше нуля.