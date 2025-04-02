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02 апреля 2025, 21:55

Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил женщину с ребенком

02 апреля 2025, 21:55
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Полиция задержала водителя

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Трагедия произошла 1 апреля около 19:00 в городе Вышгород. 52-летний водитель автомобиля Land Rover Discovery, двигаясь по улице, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть вместе со своим 5-летним сыном.

В результате ДТП, 24-летняя женщина и ее ребенок получили травмы. Их госпитализировали. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Его мать, к сожалению, скончалась в реанимации.

"Водителя авто задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Днепре. Водитель Lada Kalina въехал в дерево. Водитель госпитализирован, а его пассажир, к сожалению, погиб.

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