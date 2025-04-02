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02 апреля 2025, 11:42

Теракт во Львове: агенты России готовили взрыв в отделении полиции

02 апреля 2025, 11:42
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фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной задержали во Львове двух вражеских агентов, которые собирались взорвать админздание местного райотдела полиции

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что для совершения преступления фигуранты должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в пакет. В этот момент российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами.

Один из исполнителей заказа РФ - 22-летняя жительница Киева, которая искала "легкие деньги" в Телеграмм-каналах.

По оперативным данным, ее завербовал сотрудник российского ГРУ и дал "тестовую" задачу – расклеивать в столице листовки с фейками российской пропаганды.

Впоследствии агент отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. К совершению преступления она привлекла своего знакомого киевлянина.

По прибытии в западную область злоумышленники получили от куратора координаты схрона, из которого забрали СВУ, замаскированный под огнетушитель.

Также вблизи "целые" они собирались установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для окупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала "на горячем".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отмечают, если вас или ваших знакомых пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования – сообщайте об этом в чат-бот "Спали ФСБешника".

Напомним, Контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную группу российской военной разведки в Киеве. Задержаны трое вражеских приспешников, один из которых – гражданин РФ.

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