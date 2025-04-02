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02 апреля 2025, 20:15

Кинотерапия для защитников: в Украине появилось шестое кинопространство

02 апреля 2025, 20:15
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фото: Facebook / "Смотри украинское"
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В медучреждении Нацгвардии Украины для реабилитации военнослужащих создали простор для просмотра кино и встреч со звездами украинского кино

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино, передает RegioNews.

На открытии кинопространства зрителям представили исторический фильм "Довбуш".

Кинорежиссер и посол Национального тура "Кино ради Победы!" Олесь Санин, лично представивший ленту, отметил: "Эта история – о нас, о людях, готовых пожертвовать жизнью за свободу. Это фильм о продолжающейся борьбе, пока мы сами не решим, что добились победы".

На мероприятии присутствовали заместитель командующего Национальной гвардии по тылу и начальник логистики, бригадный генерал Александр Билоус, а также председатель правления ассоциации "Смотри украинское!" Андрей Ризоль.

Инициатива создания кинопространств в реабилитационных центрах и медицинских учреждениях была начата в 2024 году Ассоциацией "Смотри украинское!" в сотрудничестве с Благотворительным фондом "МХП-Громади".

По состоянию на март 2025 года в рамках программы уже открыто шесть кинопространств в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Запорожской и Полтавской областях.

Напомним, фестиваль DOCVILLE в бельгийском городе Левен упразднил показ российского пропагандистского фильма "Россияне на войне".

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