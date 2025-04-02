Фото: прокуратура

В результате атаки по Кривому Рогу пострадали 14 человек. К сожалению, четыре человека погибли

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, пострадавших в результате атаки россиян уже 14. Взрывной волной повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках.

Также в Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате обстрела погибли четыре человека. повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках. На этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Везде в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно лишь достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров – от Америки, от Европы, от других в мире. Нас всех отделяет не менее от полного и безусловного прекращения ударов только в отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, россияне ударили по Кривому Рогу вечером 2 апреля. В ОВА сообщали о попадании в предприятие. Также в этот же день захватчики атаковали Харьков . Россияне попали в 16-этажное здание.