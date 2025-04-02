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В РФ сообщили об авиакатастрофе в Иркутской области. Известно, что разбился российский пилот

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

В Иркутской области (РФ) разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3. В СМИ сообщили, что экипаж катапультировался. Однако пилот разбился.

По данным СМИ, бомбардировщик упал в безлюдной местности. Причиной называют техническую неисправность. Падение самолета квалифицировали как "авиакатастрофу". По словам россиян, вооружения на борту не было.

Справка . Ту-22 – это советский дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Самолет предназначался как замена Ту-16. Иронично, что в СССР его называли "Людоедом" из-за высокой аварийности.