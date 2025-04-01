Китай начал свою игру: накануне разговора Трамп-Путин относительно перемирия Си едет в Москву

Путина поручил министру обороны Белоусову подготовить доклад о том, как Украина нарушает энергетическое перемирие. Можно не сомневаться, что список нарушений будет "страшным". И завтра (сегодня) его начнут обсасывать некоторые западные СМИ и наши полезные идиоты. Все это часть «артподготовки» к разговору Путина с Трампом, которая должна состояться в течение 5-10 дней

Путина поручил министру обороны Белоусову подготовить доклад о том, как Украина нарушает энергетическое перемирие. Можно не сомневаться, что список нарушений будет "страшным". И завтра (сегодня) его начнут обсасывать некоторые западные СМИ и наши полезные идиоты. Все это часть «артподготовки» к разговору Путина с Трампом, которая должна состояться в течение 5-10 дней

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время этого разговора Путин, судя по всему, может попросить дополнительные консультации (читай: будет тянуть время и выдвигать новые требования).

Правда, Трамп, наверное, потребует от Путина конкретного обещания о прекращении огня уже во время разговора, ведь он четко понимает стратегию Путина.

И здесь мы имеем одну важную "опцию". Путин понимает, что он может соглашаться на любые перемирия, если у них нет четких критериев и наблюдательных миссий. Собственно, это мы видели в энергетическом перемирии. И поэтому вполне реально, что он снова согласится на какое-то квазиперемирие, которого он не будет соблюдать. Есть и другая опция – он будет во всем винить Украину и просто начнет блокировать любые инициативы из-за бесконечных консультаций в Саудовской Аравии. Пока он не готов к тому, чтобы прямо посылать Трампа (он боится сверхрезкой реакции).

Но при любом сценарии мы должны понимать: Путин не собирается идти на перемирие.

Отдельно следует обратить внимание на то, что свою игру начал Китай, дав именно сегодня согласие на визит Си в Москву 9 мая. Китай сейчас не заинтересован в окончании войны (ему предстоит ослабленная Россия, которая будет его предметом торга с Трампом). Путин же считает, что его главный козырь – посредничество в переговорах Китай-США и именно это он будет продавать Трампу.

Я остаюсь пока при мнении, что Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать этот раунд переговоров. Кроме всего прочего, он считает, что "аккуратно" сорвав сейчас, он не получит сверхжестких санкций и Трамп вынужден будет переключиться на другую цель.

Здесь следует отметить: для введения сверхжестких санкций Трампу нужно договариваться с Саудитами (монархиями Персидского залива) об увеличении добычи нефти и переориентации этой нефти на Индию, как главного партнера США в регионе и одного из главных потребителей российской нефти сейчас. Это возможно, но займет несколько месяцев. Следовательно, Путин понимает: у него есть время и может и дальше заниматься манипуляциями.