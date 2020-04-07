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07 апреля 2020, 18:06 11

Известные на Волыни бизнесмены грубо нарушили карантин, устроив вечеринку на полсотни гостей

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07 апреля 2020, 18:06 11
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Известные волынские бизнесмены Николай и Сергей Юнаки отгуляли шумную вечеринку в честь дня рождения, на которой, вероятно, присутствовали люди, имеющие подозрение на коронавирус
На фото: Николай Юнак
Известные волынские бизнесмены Николай и Сергей Юнаки отгуляли шумную вечеринку в честь дня рождения, на которой, вероятно, присутствовали люди, имеющие подозрение на коронавирус

Об этом пишут издания Буг и Под прицелом, сообщает RegioNews.

Почти полсотни человек 3 апреля посетили вечеринку, организованную бизнесменами из Владимира-Волынского Николаем и Сергеем Юнаками. Этим они грубо нарушили карантинные ограничения, которые запрещают собираться больше, чем по 10 человек.

Сначала вечеринка проходила на фирме Николая Юнака на окраине Владимира-Волынского. Присутствовали бизнесмены из Владимира-Волынского, Нововолынска, Луцка. Среди гостей были также депутаты Волынского областного совета, представители местных властей ОТГ.

Застолье было шумным и массовым, затянулось аж до утра, некоторые гости с именинниками продолжили "тусу" на частной территории в селе Кладнев.

По слухам, родные первой больной коронавирусом, которую обнаружили во Владимире-Волынском, были среди гостей на этом торжестве. Поэтому все присутствующие на вечеринке – в зоне риска.

Как сообщала официальная власть, предварительно заболевание коронавирусом подтвердили у 42-летней жительницы Владимир-Волынского района.

Женщина обратилась во Владимир-Волынское ТМО несколько дней назад с жалобами на затрудненное дыхание и повышенную температуру. Посетители больницы рассказывают, что видели ее в очереди в кабинет флюорографии. На женщине не было маски.

Также, сообщают, что женщина недавно успела посетить одно из крупнейших отделений банков в Владимире-Волынском. Число контактов людей, с которыми на протяжении двух недель успела пообщаться инфицирована велико, среди них есть и много бизнесменов. Стало известно, что всех она назвать не в состоянии.

В комментарии ИА Волынские Новости в полиции сообщили, что по этому поводу в правоохранительные органы никаких официальных обращений или заявлений не поступало. Однако, по факту обнаружения соответствующей публикации в СМИ полиция внесет сведения в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о уголовные правонарушения и другие события.

"Правоохранителями будет проведена проверка по данному факту. Если в действиях этих лиц будут установлены признаки административного правонарушения, на них будут составлены административные протоколы по факту нарушения правил карантина", – сообщили в секторе коммуникации ГУНП.


карантин коронавирус Волынская область Волынь бизнес нарушение
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