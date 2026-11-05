Фото: ГСЧС

В среду, 4 ноября, около 20:30 во Львове произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Владимира Великого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в кладовой на первом этаже девятиэтажки. Горели бытовые принадлежности на площади 5 кв. м. На момент прибытия огнеборцев в доме было сильное задымление.

Спасатели с помощью специальных устройств спасли четырех человек, среди которых был ребенок. Еще десять жителей вывели из дома в сопровождении огнеборцев.

Пожар ликвидировали. На месте работали 11 спасателей, привлекались три единицы спецтехники.

Напомним, ночью 2 ноября в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области произошел пожар в пансионате. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.