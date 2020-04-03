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03 апреля 2020, 22:02 24

В Украине уже 1072 больных коронавирусом - Минздрав

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03 апреля 2020, 22:02 24
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По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине выявлено 1072 случая заболевания коронавирусом COVID-19
Фото: Facebook
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине выявлено 1072 случая заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине обнаружили 1072 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

За сутки выявлено 130 новых случаев инфицирования.

Всего в Украине зафиксировали 27 смертельных случаев от COVID-19.

22 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине обнаружили 942 случая COVID-19, из них 23 смертельных, 19 пациентов выздоровели, всего за прошедшие сутки было зафиксировано 138 новых случаев.


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