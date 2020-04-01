Хворі на діабет найчастіше помирають від коронавірусу
Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом”, - сказав Ляшко.
За його словами, найближчим часом МОЗ планує зробити детальну розбивку по кожному з 17 випадків коронавірусної хвороби.
За словами Ляшка, до групи ризику входять люди похилого віку з хронічними захворюваннями.
Найбільше летальних випадків від коронавірусу зареєстровано у віковій групі 50-59 років.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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