1 апреля коронавирус обнаружили у женщины, которая живет в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области

1 апреля коронавирус обнаружили у женщины, которая живет в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию "Восточной правозащитной группы” в Telegram.

Сейчас больная находится в инфекционном отделении одной из больниц Макеевки. К врачам обратилась с жалобами на боль в горле, головную боль, повышенную температуру. Предварительно медики диагностировали у нее ОРВИ, Но лабораторные анализы подтвердили наличие в организме COVID-19.

Это - первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом на оккупированной территории Донецкой области. Ранее в Горловке горожане говорили о якобы COVID-положительной женщине, которую госпитализировали в городскую больницу №3. В соцсетях дончане активно обсуждают новость, что несколько дней назад медики забрали с улицы мужчину с высокой температурой. Его невеста недавно вернулась из Китая. Но подтверждения у правозащитников эти факты не нашли.

Тем временем, 29 марта стало известно, что в оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

Как информировали RegioNews ранее, на временно оккупированной пророссийскими военными и местными боевиками территории Донецкой области у 131 человека взяли тестовые пробы на наличие коронавирус в организме.