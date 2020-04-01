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Александра Василенко
журналист
01 апреля 2020, 12:03 7

Коронавирус на Сумщине: стало известно о новых больных

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01 апреля 2020, 12:03 7
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1 апреля в Сумской области подтвердились два новых случая инфицирования местных жителей COVID-19
Фото: Pixabay
1 апреля в Сумской области подтвердились два новых случая инфицирования местных жителей COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Минздрава Украины.

Оба пациента находятся в инфекционном отделении Кролевецкой ЦРБ. Тест ПЦР подтвердил наличие в их организме коронавирусной инфекции. Состояние больных средней тяжести, ведь течение болезни усложнила двусторонняя пневмония. Сейчас медики отрабатывают все социальные контакты новых пациентов, чтобы избежать дальнейших случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля в Сумской области уже 19 COVID-положительных людей. Среди них - 2 летальных случая.

Исполняющий обязанности директора Областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Забаржский сообщил о том, что в Сумском регионе на это время зафиксировали 4 очага распространения коронавирусной инфекции: это семьи в Кролевецком и Конотопском районах и в городе Ахтырка.

Также добавил, что в Сумскую область в последнее время вернулись более 5 тыс человек. Режим самоизоляции они не соблюдают, сообщает "Данкор онлайн”.

Как писали RegioNews ранее, в Конотопе 31 марта зафиксировали вторую смерть человека, который попал в больницу с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Больная находилась в одной палате с инфицированной коронавирусом 76-летней женщиной. Она умерла в реанимации 25 марта.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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