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25 марта 2020, 22:36 104

В Украине зафиксировано 145 случаев коронавируса - Минздрав

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25 марта 2020, 22:36 104
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По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19
Фото: telegram
По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава, передает RegioNews.

Отмечается, что в Украине уже 5 летальных случаев, 1 пациент выздоровел.

За сутки выявлено 32 новых случая.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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