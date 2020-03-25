В Украине зафиксировано 145 случаев коронавируса - Минздрав
По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19
По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава, передает RegioNews.
Отмечается, что в Украине уже 5 летальных случаев, 1 пациент выздоровел.
За сутки выявлено 32 новых случая.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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