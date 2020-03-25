В Украине зафиксировано 145 случаев коронавируса - Минздрав

По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19

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По данным Центра Общественного Здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19

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