В мире уже более 20 тысяч смертей от коронавируса
Общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек. Эта цифра постоянно растет
Общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек. Эта цифра постоянно растет
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, передает RegioNews.
Сообщается, что очагом эпидемии коронавируса является Италия, где количество летальных случаев составляет 7500 человек.
За ней следует Испания, где зарегистрировали 3 434 смертельных случая.
Всего в мире уже более 460 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились 113 783 человека.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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