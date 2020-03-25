В мире уже более 20 тысяч смертей от коронавируса

Общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек. Эта цифра постоянно растет

Фото: gisanddata.maps.arcgis

Общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек. Эта цифра постоянно растет

.