В Украине будут в обязательном порядке госпитализировать всех с признаками Covid-19

Глава Минздрава Илья Емец инициировал и Кабмин поддержал ряд мер для борьбы с Covid-19

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Глава Минздрава Илья Емец инициировал и Кабмин поддержал ряд мер для борьбы с Covid-19

Об этом информирует Минздрав Украины, пишет RegioNews.

В Украине вводится:

1. обязательный медосмотр всех, у кого есть признаки Covid-19 и тех, кто общался с больными коронавирусом.

2. обязательная госпитализация всех с признаками коронавируса.

3. карантин людям, больным Covid-19, если они отказались от от лечения.

В ближайшее время Минздрав разработает процедуру нововведений.

Кабинет министров Украины продлил карантинные мероприятия на 30 дней - до 24 апреля включительно - и расширил чрезвычайную ситуацию на всю Украину.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.