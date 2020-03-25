Кличко хочет ввести карантин по китайскому образцу

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что распространение коронавируса можно остановить при соблюдении всех суровых требований, как это было в Китае

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что распространение коронавируса можно остановить при соблюдении всех суровых требований, как это было в Китае

.