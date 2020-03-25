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25 марта 2020, 14:50 8

Кличко хочет ввести карантин по китайскому образцу

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25 марта 2020, 14:50 8
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что распространение коронавируса можно остановить при соблюдении всех суровых требований, как это было в Китае
Фото: kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что распространение коронавируса можно остановить при соблюдении всех суровых требований, как это было в Китае

Об этом он сообщил в ходе брифинга 25 марта, передает RegioNews.

"Главное, что может остановить распространение этой болезни, это соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Введя эти меры, китайские власти смогли остановить распространение инфекции", - рассказал Кличко.

По его словам, 24 марта украинские врачи провели телемост с китайскими коллегам, в ходе которого медики из города Ухань рассказали о своем опыте борьбы с болезнью.

Китайские врачи сообщили, что в среднем курс лечения длился 20 дней после выявления симптомов, в КНР с начала эпидемии также наблюдалась тенденция пренебрежения рекомендациями врачей, что провоцировало значительную смертность.

По словам Кличко, китайские врачи оказали инструкцию, как не заразиться при лечении больных.

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Напомним, по состоянию на 25 марта в Киеве за сутки обнаружили еще три случая заболевания коронавирусом, общее количество киевлян, больных инфекцией COVID-19, возросло до 31 человека.


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