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23 марта 2020, 13:08 44

Завтра Зеленский может ввести чрезвычайное положение - СМИ

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23 марта 2020, 13:08 44
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Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса
Фото: twitter/verkhovna_rada
Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду".

"По словам собеседников УП в Офисе президента, решение о введении ЧП может быть рассмотрено уже во вторник, 24 марта. Сейчас Кабмин вместе с депутатами и СНБО нарабатывают экстренные пакеты законопроектов, призванные не допустить экономического и социального коллапса в Украине", - пишет издание.

Отметим, по закону, предложение президенту о введении ЧП должен предоставлять СНБО. Но в случае пандемии это может сделать и правительство.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.


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